La linea di smartphone di punta Samsung Galaxy S24 sarà svelata nel gennaio 2024. Mentre i fan aspettano un annuncio ufficiale, importanti dettagli sui telefoni, come la data dell’evento, informazioni sull’intelligenza artificiale, le specifiche di tutti i modelli e le opzioni di colore dei telefoni sono disponibili su Internet (si preannunciano davvero interessanti, vedrete che potreste perdere del tutto la testa per questi prossimi dispositivi).

Come riportato da “SamMobile“, alcune delle opzioni di colore del Samsung Galaxy S24 Ultra sono state precedentemente rivelate, tra cui Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Yellow e Titanium Violet. In particolare, il nome Titanium non è solo il nome del colore; il Samsung Galaxy S24 Ultra di quest’anno presenterà un telaio in titanio, quindi i nomi dei colori includono la parola Titanium per quanto riguarda tutte le versioni cromatiche. Mentre il Samsung Galaxy S24 standard e l’S24+ saranno disponibili nei colori Onyx Black, Marble Grey, Amber Yellow e Cobalt Violet, alcuni venditori sostengono che potremmo vederli in tre nuovi colori. Secondo Roland Quandt di WinFuture, i nuovi colori saranno arancione, viola e bianco. Tuttavia, c’è una possibilità molto remota che questo sia il nome ufficiale del colore.

I nuovi colori sono stati svelati grazie alle immagini degli alloggiamenti SIM dei Samsung Galaxy S24 e S24+. Le immagini degli alloggiamenti SIM mostrano le nuance delle cornici e ci danno anche un’idea dei colori dei modelli vanilla del dispositivo. Tenete presente che questi potrebbero essere colori esclusivi e sarebbero venduti solo tramite il sito Web ufficiale Samsung (come, del resto, già successo in altre occasioni, anche adesso con gli attuali Samsung Galaxy S23). Fateci sapere cosa ne pensate dei nuovi colori nei commenti qui sotto: nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci restiamo a vostra disposizione.

