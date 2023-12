Nome: Iris

Cognome: Ferrari

Anno di nascita: 2003

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Creator

Chi è Iris Ferrari

Come tante favole, l’ascesa di Iris Ferrari al successo è iniziata per caso. Nata a Milano nel 2003, ha scoperto la sua passione per i social a soli 15 anni quando ha aperto il suo primo canale YouTube per raccontare il suo vissuto, le sue emozioni e il suo quotidiano. Nel tempo l’affetto dei follower ha fatto breccia nella sua timidezza, così Iris si è spostata su Musical.ly, antenato di TikTok, dove ha perfezionato il suo format.

Oltre ai suoi videoracconti, su Musical.ly Iris Ferrari si è fatta strada con i suoi balletti e i suoi sketch divertenti fino ad arrivare alla conquista di TikTok, il colosso cinese dove molti content creator hanno trovato la loro fortuna.

I libri

Iris Ferrari è anche una promessa scrittrice. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro Una Di Voi seguito nel 2019 da Le Nostre Emozioni. In entrambi i volumi la giovane tiktoker ha scelto di mettersi a nudo proprio come accade sui suoi canali social, per far sentire i suoi follower meno soli e creare con loro un ulteriore canale di comunicazione.

Nel 2022 è uscito il terzo libro Ma Non Eri Morta? Ho Deciso Di “Morire” Sui Social Per Rinascere In Vita, nel quale spiega la sua scelta di prendersi una pausa dai social.

Il cambio del cognome

Nell’aprile 2023 Iris Ferrari ha dato una svolta alla sua vita: il cambio del cognome. Iris è cresciuta con la madre, Roberta Ferrari, con la quale ha un rapporto di grande complicità e affetto mentre il padre, secondo le fonti, sarebbe sempre stato assente.

Per questo la giovane tiktoker ha scelto di prendere il cognome della madre, una richiesta esaudita nel mese di aprile e che Iris ha condiviso con i suoi follower in un post nel quale ha condiviso la grande emozione.