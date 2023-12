Al Bano su Canale 5 il 26 dicembre con lo show 4 Volte 20. La sera di Santo Stefano, Mediaset festeggia a suon di musica accogliendo Albano Carrisi su Canale 5.

Martedì 26 dicembre in prima serata va in onda “Al Bano 4 volte 20”, l’evento attraverso il quale l’artista ha festeggiare i suoi 80 anni di età. Si tratta, chiaramente, di una replica. L’evento non verrà infatti trasmesso in diretta.

ARTICOLI CORRELATI

Cosa aspettarsi da Al Bano su Canale 5 il 26 dicembre? Una grande festa da una location eccezionale come quella dell’Arena di Verona. Una serata evento all’insegna della migliore musica di Al Bano per ripercorrere insieme agli spettatori di Canale 5 la vita dell’artista e la storia del Paese. Un percorso musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso.

Sul palco con Al Bano all’Arena di Verona ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano.



Al suo fianco anche Romina Power per celebrare quell’indimenticabile sodalizio artistico che è ancora nel cuore di tutti.

Non mancheranno i figli di Al Bano, stretti a lui per festeggiare questa importante ricorrenza. Presenti: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà i suoi oltre 50 anni di carriera, spaziando tra i suoi grandi successi, conosciuti in Italia e all’estero. In scaletta le canzoni più amate, come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” e molte altre.