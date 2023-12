My Home My Destiny saluta i fan e dà appuntamento nel 2024. Il 22 dicembre, la piattaforma di Mediaset Infinity ha pubblicato quello che è l’ultimo episodio dell’anno; la soap turca, infatti, si prenderà una pausa durante le feste di Natale, per poi tornare nei primi mesi del nuovo anno.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico. Subentra anche un nuovo personaggio: Baris, che diventa l’interesse amoroso di Zeynep.

My Home My Destiny riprenderà l’8 gennaio 2024 con un nuovo episodio sulla piattaforma di streaming Mediaset Play. Come sempre, ogni giorno verrà pubblicato un nuovo appuntamento in prima assoluta. Vi ricordiamo, inoltre, che nello stesso servizio on demand ci sono tutti gli episodi della serie, insieme a curiosità e contenuti extra.

Negli episodi dell’8 al 12 gennaio, assisteremo a una brutale uscita di scena. Dopo un violento scontro, Meto spara in direzione di Zeynep e della bambina. Mehdi, per proteggerle, viene colpito e muore sotto gli occhi di Zeynep. La ragazza è traumatizzata dalla violenta morte del suo ex marito e sembra non riuscire ad andare avanti in alcun modo. La sua amica Emine, preoccupata, cerca di convincerla ad uscire e le propone di recarsi in ufficio proprio lo stesso giorno in cui anche Baris decide di tornare al lavoro.

Tra i due, però, non andrà bene perché sono entrambi sconvolti da quello che è accaduto. Zeynep approfondisce la conoscenza di Nesrin, ma ovviamente non conosce la sua vera identità. La giovane è sua sorella, andata via di casa quando lei era piccola.

