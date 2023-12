Non poteva certo mancare anche quest’anno il nostro classico appuntamento con le dritte per chi, in queste ore, è alla ricerca delle migliori frasi ed immagini per auguri di buon Santo Stefano. Insomma, in vista della nota ricorrenza del 26 dicembre, ci sono alcuni spunti utili che potrebbero aiutarvi, a prescindere dal fatto che vogliate augurare una buona giornata ad amici e parenti in modo simpatico, o scegliendo una strada più essenziale. Vediamo cosa sia possibile inoltrare in occasione di questa festività, nel caso in cui abbiate esaurito il vostro repertorio nel corso delle ultime 48 ore con Natale.

Consigli utili per selezionare frasi ed immagini in ottica auguri di buon Santo Stefano il 26 dicembre

Andiamo con ordine, soffermandoci come avvenuto un anno fa con un altro report a tema in primis sulle frasi che possono tornarvi utili tra lunedì e martedì. Già, perché non tutti sono consapecoli che sia possibile inviare gli auguri di buon Santo Stefano anche in formato testuale, sfruttando in questo modo le varie chat di WhatsApp, Facebook e Instagram. Come accennato in precedenza, ogni valutazione è soggetta al fatto che tutti possano puntare su contenuti che tendenzialmente potrebbero strappare un sorriso, o in alternativa ci si può limitare a restare a tema. Qui qualche esempio che potrebbe tornarvi utile sul fronte frasi:

“Tra corse, regali, abbuffate di biscotti e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo! Buon Santo Stefano a tutti!”;

“Dopo Natale c’è Santo Stefano, primo martire: ieri l’annuncio dell’Amore, oggi del prezzo di essere disposti a pagare per testimoniarlo”;

“L’hanno chiamato Santo Stefano perché ‘giornata degli avanzi’ sembrava brutto”;

“A Natale la gente mangerà così tanto che a Santo Stefano verrà proclamato il rutto nazionale”.

Come accennato in precedenza, è possibile puntare anche su foto particolare per inviare speciali auguri di buon Santo Stefano il 26 dicembre. Diciamo che nel 2023, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi tre anni, si respira un’aria nettamente più serena rispetto all’ultimo triennio. Se non altro, perché ci siamo messi finalmente alle spalle tutti i patemi (o quasi) legati al Covid. Ecco perché immagino che quest’anno si possa puntare con maggiore facilità su contenuti ironici. A seguire, una gallery tutta per voi.

Dunque, c’è solo l’imbarazzo della scelta nell’inviare i migliori auguri di buon Santo Stefano il 26 dicembre, puntando su frasi o immagini.

