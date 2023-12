Va in onda la notte di Natale su Canale 5 il consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano. Conduce Federica Panicucci la serata all’insegna della musica e della solidarietà che vede sul palco tanti ospiti, dall’Italia e non solo.

Appuntamento lunedì 25 dicembre, in prima serata su Canale 5, per la 31° edizione del concerto di Natale in Vaticano.

La location è ancora una volta quella dell’incantata atmosfera natalizia dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, che accoglierà tanti ospiti. Saliranno sul palco: Christopher Cross, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Giusy Ferreri, Raiz, storica voce degli Almanegretta, Marcella Bella, Alex Britti, Gemelli di Guidonia, Matteo Romano, il tenore rumeno Alin Stoica e Viktoria Modesta, performer che ha fatto della sua disabilità arte.



Sul palco del concerto di Natale in Vaticano anche Virginia State Gospel Choir e dal Piccolo Coro Le Dolci Note. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’ Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Il progetto solidale del concerto di Natale in Vaticano

Come tradizione vuole, il concerto di Natale in Vaticano è anche solidarietà. Quest’anno si sostiene un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”, paese noto per il dramma dei “bambini soldato” (di cui il 30% bambine), la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà.



Si potrà sostenere la causa da casa attraverso una donazione al numero solidale 45594. L’obiettivo è quello di proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone, attraverso la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni.



Grazie alle campagne promosse nelle ultime 6 edizioni, al concerto di Natale in Vaticano sono stati raccolti circa 1.500.000 euro, fondi destinati a sostenere progetti solidali in ogni parte del mondo.

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. La regia dell’evento è affidata come da tradizione a Roberto Cenci.