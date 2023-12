Terra Amara va in onda anche la Vigilia di Natale con nuovi episodi. Domenica 24 dicembre proseguirà la programmazione, ma nella fascia pomeridiana, anziché di sera.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione dove conosciamo il nuovo antagonista/protagonista Hakan Gumusoglu, interpretato da İbrahim Celikkol (già visto in My Home My Destiny). Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo.

La piccola Uzum torna a casa dall’ospedale, per la gioia di tutti. Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha si incontra con la donna per riavere suo figlio, ma l’incontro finisce in tragedia… Zuleyha confessa ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre giungono sul luogo dell’accaduto, non trovano né il corpo di Umit, né la pistola di Zuleyha e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. In realtà il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir e Hakan che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleyha.

Si scopre che a rapire Adnan è stato Cumali, il quale è fuggito dalla villa facendo perdere le proprie tracce. Nel mentre Sermin e Betul continuano a tramare alle spalle di Zuleyha che, anche grazie ai consigli di Ali Rahmet, trova la forza di affrontare la situazione e si dimostra la vera signora degli Yaman. I pericoli però sono dietro l’angolo, poiché Hakan sembra aver messo gli occhi su di lei.

Terra Amara si prenderà poi una pausa durante le feste. Infatti dal 25 al 29 dicembre non andrà in onda durante la fascia pomeridiana, lasciando spazio a film tipicamente a tema Natale. La serie turca riprenderà il 30 e il 31 dicembre, ossia sabato e domenica, alle 15:00. La fascia serale per ora è stata sospesa.

L’appuntamento con gli episodi di Terra Amara è per oggi pomeriggio alle 15:00.

