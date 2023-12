Dopo il via libera giudiziario alla Superlega, continua l’accesso dibattito sul futuro del calcio. Lo sport più seguito al mondo si trova nuovamente al cospetto di una svolta epocale con la possibilità che nasca la Superlega. I sociali sono in fermento ed i network televisivi drizzano le orecchie. La Superlega promette partite gratis per tutti in televisione.

La Sentenza Bosman sembrava una diatriba minore, ma poi in realtà ha cambiato il calcio in Europa e nel mondo in trenta anni. L’effetto Superlega potrebbe esser ancora più rapido e sconvolgente.

Vedremo quali saranno gli sviluppi della situazione. Al momento la UEFA appare nettamente in vantaggio rispetto alla Superlega. Ma quando girano tanti soldi le alleanze e gli schieramenti possono mutare in modo repentino in ragione della convenienza.

I tifosi restano sempre più sconcertati. Seguire il calcio diventa sempre più complicato con partite tutti i giorni e ad ogni ora del giorno e della notte. Un calendario spezzatino ed abnorme che spegne la passione come ha di recente denunciato anche l’allenatore del Liverpool Klopp. E con la Superlega la situazione potrebbe diventare ancora più ingarbugliata.

I padroni del vapore calcistico stanno commettendo un errore clamoroso: la moltiplicazione delle partite e delle leghe non conquisterà nuovo pubblico, ma finirà per far scappare quelli che già stanno facendo indigestione di calcio. Dopo la Champions , ecco la Superlega. Successe una cosa analoga con la boxe che moltiplicò le corone illudendosi di moltiplicare i profitti.

Già oggi il calcio non è più l’intrattenimento preferito tra i giovani ed i giovanissimi. Il calcio della Superlega e dello spezzatino non è quello popolare della domenica pomeriggio che faceva innamorare l’una generazione dopo l’altro. Persino i colori delle maglie non sono più elementi identitari. E la Superlega finirà per sbiadirli ancora.

