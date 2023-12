Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di No Activity – Niente da segnalare, serie originale della piattaforma di streaming di Amazon, con Maccio Capatonda ed Emanuela Fanelli.

Prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay), scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, diretta da Valerio Vestoso, la miniserie in sei episodi è un un adattamento di un forma australiano creato da Jungle Entertainment e sarà disponibile dal 18 gennaio 2024.

“Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo”.

Sinossi ufficiale