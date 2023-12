Nome: Mirko

Cognome: Brunetti

Anno di nascita: 1997

Città: Rieti

Piattaforme: Instagram

Categoria: Influencer

Chi è Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è un influencer e imprenditore noto per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 e al Grande Fratello 2023. Nato a Rieti il 17 luglio 1997, ha studiato Economia e Management e ha lavorato nella catena di pizzerie al taglio di famiglia Eurofocaccia (Pizzerie Brunetti). Ha anche giocato a calcio a livelli semi-professionistici, come portiere in diverse squadre.

La sua popolarità è esplosa quando ha partecipato a Temptation Island con la sua fidanzata storica, Perla Vatiero, da cui si è poi separato. Durante il programma ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, con cui ha anche fatto un tatuaggio. La loro storia, però, è durata poco e si è conclusa in modo burrascoso.

Dopo Temptation Island, Mirko Brunetti ha continuato la sua carriera di influencer collaborando con vari brand e partecipando a diversi eventi. Ha anche aperto un profilo su TikTok, dove ha accumulato oltre 100 mila follower. Nel 2023 ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5, per mettersi alla prova e vivere un’esperienza unica

L’uscita dal Grande Fratello e il Covid-19

Mirko Brunetti ha lasciato la casa del Grande Fratello il 9 dicembre, dopo aver interrotto la relazione con Greta Rossetti in diretta televisiva. Poco dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia, il pizzaiolo influencer ha rivelato ai suoi follower di essere positivo al Covid-19, con somma preoccupazione per i suoi fan.

Fortunatamente l’allarme è rientrato in pochi giorni e dopo essere risultato negativo, Mirko Brunetti si è goduto una giornata di sole insieme alla nipotina, uno dei suoi amori più grandi.

Continua a leggere su optimagazine.com