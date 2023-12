Nome: Mattia

Cognome: Di Chiara

Anno di nascita: 2000

Città: Montegranaro (Fermo)

Piattaforme: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube

Categoria: Creator

Chi è Mattia Di Chiara

Da quando Mattia Di Chiara è sul web, i social sono un posto migliore. Nato a Montegranaro (Fermo) nel 2000, Mattia Di Chiara scopre sin da piccolo la sua passione per la tecnologia.

Oggi è uno dei creator di riferimento per trick informatici ed esperienza mobile. Nei suoi reel di brevissima durata, infatti, Mattia Di Chiara consiglia i siti da visitare per migliorare la nostra esperienza: siti per creare immagini ad altissima qualità con l’intelligenza artificiale, app che ci aiutano a gestire il nostro lavoro, il nostro tempo e i nostri guadagni, e soprattutto facilissime soluzioni ai problemi più comuni con il nostro sistema operativo.

Con il tempo, Mattia Di Chiara è diventato un abilissimo sviluppatore e oggi le app da lui sviluppate sono presenti sia sul Play Store che sull’Apple Store. Dopo il diploma in informatica conseguito all’Itis Montani di Fermo, Mattia Di Chiara ha sfruttato tutto il potenziale dei social per farsi conoscere fino a diventare una guida per tutti i suoi follower.

I “siti da conoscere assolutamente”

Uno dei format più amati dai follower di Mattia Di Chiara è Siti da conoscere assolutamente, nel quale Mattia consiglia siti utili in base alle nostre esigenze.

Troviamo dunque il portale in cui trovare immagini libere da copyright, il sito che offre servizi gratuiti di modifica ai nostri documenti in formato .pdf, siti per le nostre elaborazioni grafiche e i nostri viaggi, motori di ricerca alternativi a Google e tante altre curiosità nascoste del web.

Sia su Google Play che sull’App Store, Mattia Di Chiara ha un suo profilo in cui raccoglie tutte le app sviluppate da lui.

