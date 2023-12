Marry My Husband è la trasposizione in chiave televisiva di una web novel di successo. La serie, che sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 1° gennaio, è una storia di vendetta in 16 episodi, con protagonista una donna, malata terminale, che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. Marry My Husband è un k-drama targato tvN e Amazon Original, prodotta da Studio Dragon, scritto da Shin Yoo-dam e diretto da Park Won-guk.

Kang Ji-won è una donna in gamba che tutti i giorni si prende cura del marito, Park Min-hwan, e nonostante ciò vive un rapporto conflittuale coi suoceri. La sua vità è stravolta dalla scoperta dell’infedeltà dell’uomo, che la tradisce con Jung Su-min, sua migliore amica. Tutto questo mentre combatte una battaglia contro un cancro. La donna, però, ha l’occasione di vendicarsi dei due traditori. Con un colpo di scena torna indietro di 10 anni e, insieme al collega Yoo Ji-hyuk, mette in atto un piano per cambiare il suo futuro.

Gli interpreti principali che compongono il cast di Marry My Huseband sono:

Park Min-young – Kang Ji-won

Na In-woo – Yoo Ji-hyuk

Lee Yi-kyung – Park Min-hwan

Song Ha-yoon – Jung Soo-min

Lee Gi-kwang – Baek Eun-ho.

