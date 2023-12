Il 18 gennaio debutta su Netflix la nuova serie turca Kubra, ispirata al romanzo di Afşin Kum, autore anche di Sıcak Kafa, di cui è stato prodotto un altro adattamento televisivo, Hot Skull. Kubra, prodotta da Omg Pictures, è strutturata in 8 episodi.

Kubra – Cast

In questo thriller drammatico, come si legge nella sinossi ufficiale sul sito di Netflix, “Çağatay Ulusoy interpreta un ansioso veterano dell’esercito che deve rispondere a una fonte misteriosa e sconosciuta”.

Oltre al protagonista, il cast di Kubra è composto da:

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu

Nazan Kesal

Cihan Talay

Aytek Şayan

Ahmet Mümtaz Taylan

Cemalettin Çekmece

Erdem Şenocak

Kubra – Trama

Gökhan Shahinoglu lavora in un’officina meccanica e, nel tempo libero, si divide tra la sua passione per il calcio e la sua fidanzata. Un giorno ricevere, tramite un’applicazione di amicizie online, un messaggio da un utente misterioso chiamato Kubra. Inizialmente non da importanza ai messaggi di questo sconosciuto, ma poi, quando capisce che Kubra conosce molte cose della sua vita privata e sui suoi cari, Gökhan si incuriosisce e decide di indagare.

