Tra le novità annunciate da Netflix per l’inizio del 2024 c’è Griselda, che vedrà il ritorno sul piccolo schermo di Sofia Vergara. L’attrice di origine colombiana avrà un ruolo completamente differente rispetto a quello che l’ha resa celebre in tutto il mondo, ovvero l’affascinante moglie di Jay Pritchett in Modern Family.

Griselda, creata dallo stesso team che ha dato vita a Narcos, Doug Miro, Eric Newman, Carlo Bernard e Ingrid Escajeda, sarà disponibile in streaming dal 24 gennaio.

Nella serie Sofia Vergara vestirà i panni di Griselda Blanco, potente donna a capo di un cartello della droga di Medellin. Al suo fianco l’amica Carla, interpretata dalla cantante Karol G. Attorno alle due donne un esercito di uomini pronti a tutto pur di conquistare soldi e potere.

Tra gli interpreti principale che compongono il cast di Griselda troviamo:

Sofía Vergara

Alberto Guerra

Christian Tappan

Martin Rodriguez

Juliana Aidén Martinez

Vanessa Ferlito

Dopo essere scappata da Medellin a Miami con i tre figli piccoli e un chilo di cocaina, Griselda Blanco diventa la spietata capa di un prospero impero della droga. Sinossi ufficiale Netflix

Griselda Blanco è stata una dei personaggi di spicco della criminalità colombiana legata al traffico di stupefacenti. Nota col nome di Regina della droga, il suo patrimonio personale è arrivato a circa 2 miliardi di dollari ed è stata ritenuta responsabile di centinaia di omicidi tra gli anni ’70 e ’80.

