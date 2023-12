“Dove il cuore riposa e l’ansia scompare”, questo lo slogan che da giorni compare nei post dei nostri contatti o dei profili che seguiamo, accompagnato con l’emoji di un cuore fasciato e da scatti suggestivi. A cosa dobbiamo questo trend?

Come accade per molti fenomeni virali sui social, risalire all’origine di questo trend è impossibile. A tentare una ricostruzione è Il Fatto Quotidiano, che in un articolo del 22 dicembre riporta che tutto sarebbe partito da “alcuni utenti della Generazione Z” su TikTok.

Se un contenuto funziona, del resto, la viralità è dietro l’angolo. Così lo slogan è finito su altri social come Facebook e Instagram. La maggior parte degli utenti ha associato la frase a scatti di situazioni, oggetti, paesaggi e canzoni confortevoli, come foto del proprio partner o del proprio gatto, della propria casa o di un bel quadro.

Un corrispondente in lingua inglese, se cercato su Google, non esiste, dunque dobbiamo intuire che si tratta di un trend tutto italiano. Ovviamente esistono anche le varianti ironiche, come la stessa frase associata alla tazza del water o a un piatto di spaghetti.

Manca poco alla fine di Whamageddon

Intanto, come va con Whamageddon? La challenge che ricorre ad ogni Natale ha già mietuto vittime, con utenti che si sono tirati fuori dal gioco dopo aver sentito per sbaglio la super hit degli Wham, Last Christmas, così odiata perché trasmessa con troppa frequenza dalle emittenti televisive e dalle stazioni radiofoniche.

La sfida termina il giorno di Natale, fino al quale bisogna impegnarsi per non inciampare nell’ascolto di Last Christmas e perdere la sfida. Una challenge che non ha premi, solo un’esperienza da fare quando si approssimano le festività più attese dell’anno.

