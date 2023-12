Non sapete come fare gli auguri buona vigilia di Natale 2023? Immagino avrete tanti messaggi da inviare e ci tenete ad essere originali e per nulla scontati. Partiamo dal presupposto che il 24 dicembre è una giornata davvero speciale, che è giusto festeggiare in attesa del rintocco della mezzanotte, che richiama tutti in Chiesa per la Santa Messa. Capita spesso di non trovare le parole più appropriate: in questi casi, non bisogna disperarsi o iniziare a scrivere la prima cosa che vi viene in mente. Abbiamo raccolto per voi una serie di frasi per fare gli auguri buona vigilia di Natale 2023 e colpire così la sensibilità delle persone a cui le invierete, magari tramite WhatsApp o qualsiasi altro social siete soliti usare.

“Natale non è tanto aprire i regali, ma aprire i nostri cuori”



“Che questa vigilia di Natale sia un caleidoscopio di emozioni positive e momenti indimenticabili.”



“È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere”. (Jostein Gaarder)



“Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore”. (Washington Irving)



“A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”. (Charles M. Schulz)



“Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale.” (Dale Evans Rogers)

Le frasi vi piacciono, ma le trovate incomplete senza i colori e le animazioni delle foto e delle immagini? Possiamo comprenderlo, pertanto abbiamo avuto un pensiero che mettesse d’accordo tutti, sia gli utenti che preferiscono le parole che quelli che hanno una predilezione per le forme iconiche. Alla fine, ognuno è libero di esprimersi come meglio sente di fare: l’importante è aprire il proprio cuore con rispetto e sincerità. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cari auguri a tutti i lettori di OM.

