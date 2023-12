Natale è ormai dietro l’angolo, ma, se viete ridotti all’ultimo per regalarvi o regalare lo smartphone Apple perfetto, tranquilli perché siete ancora in tempo ad usufruire dell’interessante offerta su Amazon dell’iPhone 15. Il dispositivo del momento, sarà vostro (anche se vi arriverà a casa dopo Natale) con uno sconto del 14% al prezzo di soli 840 euro (invece di 979 euro di listino), potete scegliere tra le due opzioni di colore Azzurro e Nero, e con capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è disponibile gratuitamente fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Andiamo a vedere le principali caratteristiche e specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15: lo smartphone misura 147.6×71.6×7.8mm per 171gr. di peso; il telefono esegue il sistema operativo iOS 17 ed è certificato IP68, che lo rende impermeabile ad acqua e polvere. Il device presenta un buon display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (460ppi) con una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, una frequenza di aggiornamento a 60Hz, con tecnologia HDR10, Dolby Vision, 1000nits (HBM), 2000nits (peak); lo schermo ha una protezione Ceramic Shield. Sotto la scocca troviamo il processore Hexa-core Apple A16 Bionic (4nm), con Apple GPU (5-core graphics), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Il device è alimentato da una batteria da 3350mAh con supporto alla ricarica rapida wireless da 15W. Quanto al comparto fotografico, l’iPhone 15 presenta sul retro una configurazione a doppia fotocamera Dual-LED dual-tone flash con un sensore primario da 48MP (con apertura f/1.6 e OIS) e un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.4); davanti, la fotocamera selfie da 12MP (f/1.9). In termini di connettività il device offre 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual SIM, NFC, GPS + GLONASS, USB Type-C 2.0, UWB.

