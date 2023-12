Amici non va in onda il 24 dicembre. Quando andrà in onda la prossima puntata speciale pomeridiana della domenica?

Non c’è da allarmarsi: come tradizione vuole, i ragazzi di Amici festeggiano il Natale in famiglia e la scuola più spiata d’Italia chiude le porte. I concorrenti del talent show fanno ritorno delle rispettive famiglie e le lezioni di canto e di ballo sono sospese durante le feste. Come una normale scuola italiana, le puntate sono sospese, sia gli speciali della domenica su Canale 5 che i Daytime quotidiani in onda dal lunedì al venerdì.

Amici non va in onda il 24 dicembre. Nel giorno della Vigilia di Natale, anche Maria De Filippi si riposa e cede il posto ad una programmazione differente. Stop momentaneo alle sfide di canto e di balle, alle maglie a rischio e alle esibizioni ai fini dei punteggi che costituiscono le classifiche di gradimento. Non ci saranno giudici esterni né prove da superare domenica 24 dicembre su Canale5.

La programmazione Mediaset cambia a favore della soap opera Beautiful, dalle ore 14.00 alle ore 14.30, seguita da Terra Amara, in onda su Canale 5 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A seguire, spazio a Verissimo, il consueto appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti, in onda fino alle 18.45.

Appurato che Amici non va in onda il 24 dicembre, non resta che scoprire quando riprenderà la programmazione tradizionale che consentirà a Maria De Filippi di tornare in TV nella domenica pomeriggio. La risposta è già nota: come ogni anno, Amici torna nel 2024, dopo l’Epifania.

Il primo appuntamento speciale domenicale è dunque atteso per domenica 7 gennaio 2024, data in cui mancherà ancora meno alla fase serale e probabilmente verranno interrotte le sfide esterne per consentire ai concorrenti della classe di concentrarsi maggiormente sull’ottenimento del pass per il Serale.