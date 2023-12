Ci sono come sempre problemi WhatsApp da segnalare in questo periodo, con alcuni bug evidentemente risolti dalla beta che è stata segnalata oggi 22 dicembre, mentre altri a quanto pare sono emersi proprio a margine di questo pacchetto software. Vediamo dunque come stanno le cose, dopo che nell’ultimo periodo ci siamo concentrati soprattutto su alcune dritte per migliorare l’esperienza di utilizzo della nota app di messaggistica. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. La premessa dalla quale occorre partire stamane è che non si tratti di upgrade definitivi.

Focus oggi sui problemi WhatsApp segnalati tramite la beta del 22 dicembre in giro per il mondo

Per capirci qualcosa di più sui problemi WhatsApp risolti e segnalati dobbiamo per forza di cose prendere in esame quanto riscontrato da WABetaInfo. Nel dettaglio, pare che attraverso la beta 2.23.26.12 trapelata in settimana sia è stato risolto un bug relativo agli aggiornamenti di stato ma, al contempo, i tecnici potrebbero trovarsi al cospetto di un’ulteriore anomalia. Vediamo più da vicino di cosa si tratti, anche perché il problema in questione pare sia più diffuso di quanto ci si potesse aspettare.

Il bug segnalato in queste ore, infatti, verrebbe a galla nel momento in cui si prova a chiudere la scheda di un allegato alla conversazione. Alla luce di questa anomalia, confermata anche attraverso un post, la schermata della chat risulta per forza di cose noncompletamente visibile, al punto da rimanere oscurata da un blocco blu scuro. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare per gli sviluppatori in questa fase, affinché un bugfix non generi altre criticità per il pubblico Android ed iPhone.

Insomma, massima attenzione alla nuova beta ancora caratterizzata da problemi WhatsApp oggi.

