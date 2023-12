Xiaomi ha lanciato in Cina il suo nuovo e fantastico smartphone Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition, adesso già in vendita. Questa speciale edizione sfoggia un design che si ispira alla bellissima ed accattivante Lamborghini Essenza SCV12 Racing e presenta linee a forma di “Y“, che caratterizza, appunto, la carrozzeria della vettura e il logo Automobili Lamborghini Squadra Corse come elementi aggiuntivi.

Sotto la scocca del Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse in edizione limitata, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 abbinato a ben 24GB di RAM LPDDR5 e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4. Anche le prestazioni dell’intelligenza artificiale sono state migliorate del 98% e il device ha ricevuto un punteggio complessivo di 2.247.800 punti. Presenta un display OLED TCL C8 da 6,67 pollici con risoluzione 2K di fascia alta di seconda generazione con un tasso di luminosità di picco di 4000 nit e un oscuramento PWM ad alta frequenza di 3840Hz, supporto HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e Dolby Vision. Lo schermo, inoltre, è dotato anche della protezione per gli occhi Xiaomi Qingshan.

Quanto al comparto fotografico, il Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse offre sul retro un sensore primario da 50MP con OIS, un teleobiettivo da 50MP con zoom 2x e un ultra-grandangolare da 12MP, mentre la fotocamera frontale è da 16MP. In termini di autonomia, lo smartphone è alimentato da una grande e potente batteria da 5000mAh che supporta la ricarica rapida da 120W. Il device è realizzato in materiale luminescente a bassa potenza Huaxing C8 e può essere utilizzato anche con le mani bagnate, oltre a supportare il tocco istantaneo a 2160Hz. Lato software, il telefono esegue HyperOS basato su Android 14. Infine, è disponibile solo la variante di archiviazione da 24GB/1TB ed ha un prezzo di CNY 4599 (che al cambio corrisponde a circa 590 euro).

