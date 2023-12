Nome: Paola

Cognome: Turani

Anno di nascita: 1987

Città: Sedrina (Bergamo)

Piattaforme: Instagram

Categoria: Fashion

Chi è Paola Turani

Paola Turani è una influencer e modella nata a Sedrina (Bergamo) nel 1987. Oggi è una delle fashion influencer più seguite su Instagram, e la moda è sua compagna di vita da quando aveva 16 anni.

Nel 2015 ha aperto il suo blog di moda e lifestyle in cui condivide i suoi look, i suoi viaggi, i suoi consigli di bellezza e le sue esperienze personali. Ha collaborato con vari brand, tra cui L’Oréal, Calzedonia, Morellato, Tim e Sephora. Ha anche partecipato a diversi eventi, come il Festival di Sanremo, il Festival di Venezia e il Coachella.

Nel 2016 ha debuttato su Instagram, il popolare social network di foto e video. In poco tempo ha raggiunto un grande successo, grazie ai suoi scatti glamour, eleganti e spontanei, in cui mostra il suo stile e la sua personalità. Attualmente ha oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 100 mila su TikTok.

Vita privata

Nel 2019 ha sposato Riccardo Serpellini, un imprenditore bergamasco che conosce dal 2011. La coppia ha celebrato il loro matrimonio a Desenzano del Garda, con una cerimonia civile all’americana, seguita da un ricevimento in una villa sul lago. Tra gli invitati, molti amici influencer, come Chiara Ferragni, Giulia Valentina e Tess Masazza.

Nel 2021 ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, un maschietto che si chiamerà Enea Francesco. La gravidanza è stata molto desiderata dalla coppia, che ha dovuto affrontare il problema dell’infertilità. Paola ha condiviso con i suoi fan le sue emozioni, le sue paure e le sue gioie, mostrando anche il suo pancione in diverse occasioni.

