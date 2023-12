Il messaggio truffa Ciao Mamma che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi è di nuovo in distribuzione su un numero di telefono di italiani molto vasto. In particolare su numerazioni appartenenti a persone anziane, stanno arrivando proprio gli SMS che rischiano di mettere in pericolo non poche vittime.

La catena dei messaggi è in parte simile a quanto già visto, in parte invece si presenta in modo totalmente diverso con un nuovo protagonista del raggiro. Se finora gli SMS Ciao Mamma sono stati appunto indirizzati alle sole madri, ora le comunicazioni fraudolente hanno come destinatari anche i papà. Il succo del discorso tuttavia non cambia: i genitori sono invitati a prestare attenzione alla richiesta di aiuto del figlio al quale il telefono si è rotto, è caduto atterra o in acqua. Le casistiche sono diverse ma il tono allarmistico del finto figlio appunto non lascia scampo ai genitori più apprensivi.

Il messaggio truffa Ciao Mamma e ora anche quello Ciao Papà mette in moto il seguente raggiro. Il genitore preoccupato delle vicende legate al figlio risponde al messaggio sul numero indicato: dall’altra parte del telefono ci sono degli hacker senza scrupoli che fanno finta di essere appunto i figli delle vittime, cercando di intavolare prima una discussione generica ma che fa riferimento infine ad una particolare necessità, quella di ricevere del denaro urgentemente. Qui si annida la trappola, nel momento in cui il malcapitato di turno cede alla richiesta e invia una somma più o meno alta ai criminali, pensando invece di aiutare un figlio appunto.

Il messaggio truffa Ciao Mamma rischia essere tanto pericoloso soprattutto a Natale. In tanti potrebbero pensare davvero che un figlio sia in difficoltà in questi giorni di festa e dunque essere spinti verso le braccia dei cyber criminali. Tutti in guardia dunque, sia genitori giovani che meno giovani.

Continua a leggere su optimagazine.com