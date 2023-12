Continua ad essere davvero molto interessante lo sconto di Amazon per il Samsung Galaxy S23, ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana in attesa di scoprire il nuovo device a gennaio 2024. Probabilmente anche l’imminente presentazione della famiglia Samsung Galaxy S24 sta contribuendo a far calare il prezzo del modello 2023, con questo sconto molto appetibile proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta si può notare come il Samsung Galaxy S23 sia stato scontato del 27%, quindi dal prezzo precedente di 884,40 euro si è arrivati al costo finale di 645,99 euro.

Nuova opportunità di Natale per chi vuole un Samsung Galaxy S23 a prezzo basso in Italia

Nuova ed interessante promozione, dunque, dopo quella trattata pochi giorni fa. Cifra decisamente più bassa che potrà intrigare qualche utente alla ricerca di uno smartphone Android di qualità. Non è un prodotto che sarà però consegnato entro Natale, ormai mancano pochi giorni a tale evento ed Amazon non garantisce la spedizione in tempo. Bisognerà invece attendere qualche giorno in più per ricevere questo Samsung Galaxy S23 direttamente a casa, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Se quindi non è necessario avere tale dispositivo Android per il giorno di Natale, sicuramente l’offerta risulta essere tra le più appetibili in circolazione. Tra l’altro Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno modo di poter approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23, ricordiamo come stiamo parlando di un top di gamma avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz ed è protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Lato hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM ed in questo caso 128GB di memoria interna. Per il comparto fotografico invece ritroviamo una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh. Ricordiamo come tale modello in offerta sia nella colorazione nera.

Continua a leggere su optimagazine.com