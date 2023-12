Motorola ha lanciato sul mercato cinese lo smartphone Moto G34 5G, protagonista di indiscrezioni preannunciate la scorsa settimana. Adesso, la notizia è ufficiale: l’azienda presenta il dispositivo dotato di un display LCD con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, un SoC Qualcomm e una grande batteria da 5000mAh. Il produttore a stelle e strisce ha anche dotato il device di una doppia fotocamera posteriore. Andiamo a scoprire insieme i dettagli e le caratteristiche.

Un recente rapporto ha affermato che Motorola lancerà il nuovo Moto G34 5G anche nei mercati europei. Dunque, è possibile aspettarci che la società annunci il lancio del telefono nei mercati internazionali nelle prossime settimane. Lo smartphone arriverà nelle opzioni di colore Star Black e Sea Blue, mentre, quanto alle memorie, il dispositivo sarà disponibile in un’unica variante con 8GB di RAM LDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (con slot per schede microSD incluso). Il debutto sul mercato cinese è atteso il 28 dicembre e il prezzo è di 999 Yuan (che al cambio corrisponde a circa 127 euro); come poc’anzi accennato, il telefono arriverà anche in Europa: in tal caso, si parla di un prezzo di vendita intorno ai 189 euro.

Il Moto G34 5G presenta un display LCD IPS da 6,5 pollici, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz; sotto la scocca il SoC Qualcomm Snapdragon 695 (a 6nm), con GPU Adreno 619. Sul retro il device sfoggerà una fotocamera principale da 50MP, un obiettivo macro da 2MP con apertura f/2.4 e flash LED. La fotocamera frontale è da 16MP (f/2.4). Il Moto G34 5G è dotato di una configurazione di altoparlanti stereo con supporto per Dolby Atmos. Quanto alla connettività, il device offre 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, hotspot, GLONASS, Bluetooth 5.3, NFC, GPS. Altre caratteristiche sono lo scanner di impronte digitali montato lateralmente, lo sblocco facciale basato su software, la porta USB Type-C e l’LDAC.

