Nome: Giorgia

Cognome: Malerba

Anno di nascita: 1999

Città: Terni

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Giorgia Malerba

Giorgia Malerba è una influencer e tiktoker italiana nata a Terni nel 1999. Fin da piccola ha mostrato interesse per la musica e il canto. Ha frequentato il liceo linguistico e si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ma la sua vera passione è il web.

Nel 2019 ha iniziato a pubblicare video su TikTok e in breve tempo ha conquistato un esercito di follower grazie alla sua simpatia, creatività e originalità. Nei suoi video si dedica principalmente alla musica, ai POV (punti di vista) e ai duetti con altri tiktokers famosi, come Mura, Lele Giaccari e Diego Lazzaro.

Il provino ad Amici e le canzoni

Nel 2020 ha debuttato come cantante, pubblicando il suo primo singolo Loca Con Te, una canzone estiva e divertente, in cui appaiono anche molti suoi amici influencer. Ha anche partecipato ai provini di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad entrare nella scuola.

Nel 2021 ha continuato la sua carriera di influencer e cantante, lanciando il suo merchandising ufficiale e collaborando con vari brand. Ha anche partecipato a diversi eventi, come il lancio di #ghddreamland e il viaggio a Londra per la presentazione di #ghdduetstyle. Ha inoltre preso parte al video del nuovo singolo di Andrea Damante Understatement Pt.1, insieme al cantante Biondo.

Il successo su TikTok

Come la stessa Giorgia racconta, la sua avventura su TikTok è iniziata durante la quarantena e ancora oggi la giovane cantante non si capacita di come tutto sia esploso in poco tempo:

“In quarantena presa dalla noia costante ho iniziato a fare TikTok, non mi sarei mai aspettata tutto questo seguito ma ne sono veramente felice, ciò che traspare dai TikTok è esattamente come sono nella realtà, per questo mi diverte troppo farli”.

