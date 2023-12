Per i ritardatari dell’ultimo minuto, con un acquisto oggi 22 dicembre, si avrà la certezza di ricevere le consegne Amazon prima di Natale? Nella corsa ai doni che ci accompagna fino al 24 sera, anche i canali di vendita online sono presi in considerazione e soprattutto lo store dello store per antonomasia. Vediamo qual è l’attuale situazione per la festività di questo 2023 che volge al termine.

Chi ha un abbonamento Prime, a ragione, potrebbe pensare di fare affidamento sulla consegna in un solo giorno lavorativo su tantissimi prodotti, ma non sempre è così in questo specialissimo periodo dell’anno. Soprattutto in piccoli e medi comuni della nostra penisola, questo discorso non vale e provando ad effettuare un acquisto proprio in queste ore, la consegna non è prevista prima del 27 dicembre, dunque ben dopo il tradizionale scambio di regali sotto l’albero.

Un discorso a parte meritano i grandi centri urbani e soprattutto le aree metropolitane di Roma, Torino e Milano. Per gli abitanti di tante città italiane particolarmente vicine agli hub di smistamento di Amazon appunto, c’è ancora (per qualche ora) la possibilità di ricevere i pacchi in un giorno o anche meno. Per i romani, i torinesi e i milanesi invece vale ancora un discorso diverso legato all’abbonamento Prime Now. Su specifici prodotti, si potranno ricevere i pacchi anche entro poche ore.

A chi non sono più garantite le consegne Amazon prima di Natale, sempre attraverso lo store, sono però garantite diverse alternative di dono di tipo digitale. Il riferimento è ai buoni regalo da inviare via mail al destinatario o anche da stampare per una presentazione in busta. L’importo è variabile a piacimento, così come lo stile e la grafica del regalo. Ultimissima pur validissima soluzione è quella che prevede l’acquisto, sempre su Amazon, di carte regalo del Play Store, Nintendo, Netflix e tanti altri servii. Insomma, le possibilità non mancherannp.

Continua a leggere su optimagazine.com