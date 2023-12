Festival Internazionale del Cinema di Berlino, giunto alla 74ª edizione, sarà l’occasione per assistere al debutto della serie Sky Original Dostoevskij, creata, scritta e diretta dai fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, prodotta da Sky Studios con Paco Cinematografica. I sei episodi saranno trasmessi in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW.



A interpretare il protagonista, un detective geniale e tormentato, è Filippo Timi, già apprezzato in Vincere e I delitti del BarLume. Al suo fianco, tra gli interpreti principali del cast, troviamo:

Gabriel Montesi (Favolacce, Siccità, Romulus)

Carlotta Gamba (America Latina)

Federico Vanni (Chiara Lubich – L’Amore vince su tutto).

“Siamo grati alla Berlinale per aver selezionato Dostoevskij alla 74ª edizione del festival. Berlino per noi è casa. Ma non sempre a casa si viene accolti. Anzi, è proprio a casa che devi dimostrare di essere ancora tu. Dal nostro esordio con La terra dell’abbastanza e la successiva vittoria dell’Orso d’argento con Favolacce siamo cambiati moltissimo, eppure, con Dostoevskij’, ci avete ancora una volta riconosciuti. Grazie per averci aperto la porta di casa: questa porta che fa ancora lo stesso suono”. Il commento dei fratelli D’Innocenzo

Dostoevskij – Trama

Enzo Vitello è un poliziotto che indaga su degli omicidi commessi da un serial killer noto col nome di Dostoevskij, chiamato così per le lettere piene di dettagli macabri che lascia sul corpo delle sue vittime. Attratto dal contenuto dei testi dell’assassino, Vitiello inizia a vivere una vera e propria ossessione verso di lui, che lo spinge a intraprendere una ricerca solitaria, facendo emergere lati nascosti della sua coscienza.