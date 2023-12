Le informazioni sul momento esatto dell’uscita del Samsung Galaxy S24 sono appena trapelate oggi 21 dicembre. Un noto e autorevole informatore come Evan Blass ha appena pubblicato sul suo profilo Twitter quello che dovrebbe essere il teaser di lancio della serie top di gamma: possiamo ritenere più che verosimile quanto riportato, anche se da parte di Samsung manca ancora l’ufficialità dell’evento (anche se questa ormai potrebbe arrivare a breve).

Tutti i Samsung Galaxy S24 dovrebbero essere presentati il giorno 18 gennaio. Nelle scorse settimane, era trapelata più volte la data del 17 gennaio per il keynote di lancio dei dispositivi di punta. Rispetto al primo appuntamento ipotizzato, il lancio si concretizzerebbe solo 24 ore dopo e, in ogni caso, perfettamente in linea con un’uscita anticipata di tutta la serie. Per quanto riguarda l’orario del via alla presentazione, il riferimento ufficiale è alle 10 del mattino del fuso orario Eastern Time degli Stati Uniti orientali. In Italia, al contrario, dovrebbero essere le 19.

Con l’uscita del Samsung Galaxy S24 già il 18 gennaio, possiamo credere che i pre-ordini di tutti i telefoni presentati partiranno contestualmente (o quasi) con il keynote. Anche il via alle vendite non dovrebbe tardare, con l’inizio delle spedizioni e della disponibilità in negozio tra fine gennaio ed inizio febbraio.

In queste ore, oltre alla conferma quasi certa della data di uscita del Samsung Galaxy S24, otteniamo anche l’accesso ad una pioggia di immagini in alta qualità dei tre modelli attesi a brevissimo. Sul portale Imgur.com sono state pubblicate le foto che ritraggono ogni aspetto e angolazione delle varianti standard, Plus e Ultra delle ammiraglie (compreso anche il dettaglio della S Pen disponibile per l’esemplare più accessoriato). Viene confermato dunque ogni aspetto esteriore dei telefoni, praticamente senza alcuna sorpresa rispetto a quanto visto in quest’anno per i Samsung Galaxy S23.

