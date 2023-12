Quest’oggi ritroviamo uno sconto piuttosto interessante su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna. Un dispositivo che risulta essere di ultimissima generazione e può già vantare un prezzo più accessibile rispetto a qualche settimana fa. Non è mai semplice riuscire ad acquistare prodotti Apple scontati, ma a volte si possono sfruttare questi sconti presenti soprattutto sui siti di e-commerce per regalarsi l’iPhone tanto desiderato.

Ricomincia a scendere il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon il 21 dicembre: nuove indicazioni stamane

Nuovo aggiornamento, dunque, dopo quello dello scorso fine settimana. Per quanto riguarda questo iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, ecco che si ha modo di poter contare su uno sconto dell’8% applicato sul prezzo precedente di 979 euro. Ciò significa che questo iPhone 15 può essere acquistato alla cifra finale di 899 euro e non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda la spedizione. Un aspetto però da tenere in considerazione è la tempistica di consegna. Certo, non i livelli di Ebay, come è stato riportato in rete di recente.

Apple iPhone 15 (128 GB) - nero DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Qui infatti non c’è celerità, anzi bisogna attendere un bel po’ di tempo prima di poter avere tra le mani questo iPhone 15. Se non è un problema, ecco che si può pensare di acquistare questo top di gamma di stampo Apple ad un prezzo più conveniente. Tra l’altro Amazon consente anche il pagamento a rate con Cofidis, ciò significa che la spesa sarà suddivisa nel tempo e più utenti avranno la possibilità di puntare su questo iPhone 15. Infine approfondiamo le specifiche tecniche di tale flagship.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Lato hardware spicca il potente processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine la fotocamera si presenta con un sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2X per scatti ad altissima risoluzione. Insomma un prodotto di ultima generazione ad un prezzo più vantaggioso.

Continua a leggere su optimagazine.com