Abbiamo diverse segnalazioni da prendere in considerazione oggi 21 dicembre, in quanto molti utenti si stanno lamentando a proposito di problemi Tiscali Mail a partire dalle 10 circa. Una situazione che crea non pochi disagi, soprattutto a coloro che utilizzano questa casella di posta elettronica per lavoro, visto che non funziona il login secondo i primi feedback che ho avuto modo di raccogliere soprattutto attraverso i social. Al momento, non si hanno riscontri diretti dall’assistenza, anche se i numeri sembrano non gettare le basi per un down clamoroso.

Prime indicazioni sui problemi Tiscali Mail: non funziona il login oggi 21 dicembre per gli iscritti

Queste le indicazioni che sono trapelate mentre andiamo online con il nostro primo articolo a tema. Inutile dire che i problemi Tiscali Mail possano essere monitorati in tempo reale con la curva delle segnalazioni in costante aggiornamento su Down Detector. Come sempre avviene in circostanze simili, sarebbe molto importante avere un feedback preciso da parte dei tecnici. Va detto che, rispetto a qualche disservizio di anni fa, gli ultimi hanno determinato uno stop tutto sommato abbastanza breve, motivo per il quale c’è fiducia che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, è giusto evidenziare che non si riscontravano problemi Tiscali Mail da aprile, come emerge attraverso il nostro ultimo articolo sul tema. Staremo a vedere se anche in questa circostanza tutto rientrerà a stretto giro, oppure se passeremo ad un vero e proprio down per tutti coloro che contano sulla casella di posta elettronica di Tiscali per le proprie comunicazioni lavorative.

Anche voi riscontrate problemi Tiscali Mail oggi? Fateci sapere nei commenti qui di seguito, visto che il login non funziona stando ad un tentativo che ho fatto poco fa in prima persona con una vecchia casella.

