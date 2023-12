Questo smartphone Android è il best buy tra le offerte del giorno su Amazon; il suo prezzo raggiunge il minimo storico, si tratta del POCO F4 GT 5G. Porterete a casa il device grazie al super sconto del 37% a fronte di una spesa di soli 374,21 euro (invece di 699,90 euro di listino), nella bellissima opzione di colore Cyber Yellow e con la capacità di storage di 256GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il POCO F4 GT 5G, il cui debutto è avvenuto ad aprile 2022, misura 162.5×76.7×8.5mm per circa 210gr. di peso; il telefono presenta un ottimo display TrueColor AMOLED flat da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1080 × 2400 pixel), con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, touch sampling rate a 480Hz, luminosità a 800nits, copertura gamma colori DCI-P3, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Inoltre, lo schermo è certificato DisplayMate A+. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 (4nm), con GPU Adreno 730, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione. In termini di autonomia, lo smartphone integra una batteria da 4700mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge a 120W.

Quanto al comparto fotografico, troviamo sul retro una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX686 da 64MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2) e un macro da 2MP (f/2.4); davanti, troviamo una fotocamera selfie Sony IMX596 da 20MP (f/2.4). Questo telefono registra video fino alla risoluzione 4k a 60fps. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 12 con MIUI 13 for POCO.

