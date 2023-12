Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha debuttato in TV, su Disney+, con una serie in 8 episodi basata sui romanzi di Rick Riordan, che avevano ispirato anche due film: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.



Le prime 2 puntate sono disponibili in streaming dal 20 dicembre 2023, fruibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Stando alle prime impressioni, la serie, rispetto alla trasposizione cinematografica, mostra maggior aderenza ai libri di Riordan, che è stato coinvolto direttamente nella produzione dello show, insieme a a Jonathan E. Steinberg.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Trama

La serie ripercorre le vicende del primo dei cinque romanzi che formano la saga di Percy Jackson, lo stesso che ha ispirato il primo film.



Percy è un ragazzo di 12 la cui vita viene stravolta quando scopre di essere un semidio. Suo padre è infatti Poseidone, che gli ha tramandato enormi poteri. Il giovane viene anche accusato da Zeus di avergli sottratto il fulmine divino e, per scagionarsi, intraprende un’avventura insieme ai suoi amici Grover e Annabeth alla ricerca della saetta.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Cast

I tre giovani protagonisti della serie sono interpretati da:

Walker Scobell

Leah Sava Jeffries

Aryan Simhadri

Nel cast troviamo anche

Glynn Turman

Virginia Kull

Jason Mantzoukas

Megan Mullally

Timothy Omundson.

