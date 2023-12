Motorola è attualmente a lavoro per il lancio di nuovi smartphone della serie Moto G. Lo scorso mese di novembre, erano stati rivelati alcuni rendering esclusivi ad elevata risoluzione del Moto G Power 5G (2024); adesso, invece, pare che il produttore a stelle e strisce (di proprietà di Lenovo) sia pronto a lanciare sul mercato il successore del Moto G 5G (2023). Prima del suo debutto ufficiale, è stato divulgato un rapporto esclusivo, in collaborazione con il noto insider OnLeaks, di diversi rendering 5K di Moto G 5G 2024. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Stando ai rendering trapelati nel recente rapporto, il nuovo Moto G 5G (2024) potrebbe essere dotato di un display piatto con cornici minime, anche se il mento presenterà dimensioni considerevoli ed un foro per ospitare la fotocamera frontale. Inoltre, dal rapporto si evince che OnLeaks ha dato conferma che il Moto G 5G (2024) sarà dotato di un display da 6,5 pollici simile al suo predecessore. Attualmente il Moto G 5G (2023) è provvisto di un’isola della fotocamera situata nell’angolo in alto a destra del device, mentre i rendering del Moto G 5G (2024) mostrano l’isola della fotocamera che, in un certo senso, va a fondersi con il pannello posteriore da un angolo. La questione dovrebbe essere un principale punto per cui l’azienda pare abbia cercato di renderlo migliore rispetto al suo modello precedente.

Sul retro dovremmo trovare una doppia fotocamera, sull’attuale modello ci sono un sensore wide ed un macro. I pulsanti del volume e dell’accensione saranno posizionati sul bordo piatto destro, mentre il bordo sinistro ospita il vassoio per la SIM. Il lato inferiore dei rendering del Moto G 5G (2024) mostra un jack da 3,5mm, un microfono, una porta USB di tipo C e una griglia per altoparlanti. Secondo il rapporto, OnLeaks ha anche confermato le dimensioni, ovvero 164,4 x 74,9 x 8,2mm. Quanto alla data di uscita, per il momento, non vi è alcuna informazione. Resteremo aggiornati in tal senso.

