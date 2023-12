Il Samsung Galaxy A12 ha appena compiuto tre anni e, sebbene il telefono dovrebbe seguire un programma di aggiornamento semestrale, ora riceverà una terza patch di sicurezza per il 2023. Alcune settimane fa, il Samsung Galaxy A12 ha ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 come il secondo dell’anno. Ora, lo stesso telefono riceverà la patch di sicurezza di dicembre 2023 in innumerevoli mercati in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Come riportato da “SamMobile“, in Europa, l’aggiornamento di dicembre 2023 sarà disponibile per il Samsung Galaxy A12 in numerosi Paesi tramite la versione firmware A125FXXS4CWK3. Il device si comporta abbastanza bene di suo, ma c’è sempre da migliorare, quindi è sempre opportuno intercettare nuovi upgrade e, dopo un’attenta valutazione, procedere all’installazione procedendo solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% ed effettuando un backup dei propri dati da ripristinare laddove dovesse risultare indispensabile optare per un hard-reset (in alcuni casi può essere necessario riportare il telefono allo stato di fabbrica, cosa che sappiamo cancellare tutto quello che c’è salvato in memoria, che si perderebbe in modo irreversibile se non ci si fosse minuti prima di una copia di backup dei dati personali).

La patch di sicurezza di dicembre 2023 apporta 75 correzioni per vulnerabilità di sicurezza note che interessano il software e l’hardware di Google e Samsung. Non tutte le vulnerabilità riguardano il Samsung Galaxy A12, ma in teoria il telefono dovrebbe ora essere sicuro quanto gli altri dispositivi che hanno ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di questo mese. Gli utenti del Samsung Galaxy A12 dovrebbero essere in grado di scaricare la patch di sicurezza sui propri telefoni tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

