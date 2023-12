Il 2024 sarà l’anno del nuovo singolo di Liam Gallagher, una tripla sorpresa che l’ex Oasis ha voluto regalare ai fan giusto in tempo per Natale e la fine dell’anno. Non solo un brano inedito, ma anche un album e una collaborazione eccellente.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher

Just Another Rainbow, questo il titolo del nuovo singolo di Liam Gallagher, sarà fuori il 5 gennaio 2024, ma non è tutto. All’orizzonte c’è anche un nuovo album, il tutto con un collaboratore d’eccezione John Squier. Proprio lui, il leggendario chitarrista dei The Stone Roses.

Una collaborazione tra i due colossi della scena britannica era già nell’aria. A giugno, infatti, durante gli show di Liam Gallagher a Knebworth proprio John Squier è salito sul palco per eseguire il grande classico degli Oasis Champagne Supernova. Liam non ha perso tempo per lanciare hype sui social, e su Twitter (ora X) ha scritto: “Superband in arrivo, LG JS”. Il momento è arrivato.

Il nuovo album

Come già detto, il sodalizio tra Liam Gallagher e John Squier porterà anche a un nuovo album di cui per ora non si conoscono le coordinate. Come suo solito, l’ex frontman degli Oasis ha già puntato in alto: “Sarà il miglior disco dai tempi di ‘Revolver‘”, il capolavoro dei Beatles del 1966.

L’ultimo album solista di Liam Gallagher è C’mon You Know, pubblicato nel 2022 e seguito dai live Down By The River Thames e Knebworth 22 (2023). Per questo nuovo annuncio i fan sono esplosi, e per ascoltare il risultato di questa collaborazione inedita c’è da aspettare i pochi giorni che ci separano dall’anno venturo.

Da giorni, del resto, Liam e John avevano stuzzicato i social con un’immagine delle loro sagome e una data. Non pochi hanno sperato in un ritorno degli Oasis.

