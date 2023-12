Cristóbal Balenciaga è stato uno degli stilisti più influenti del secolo scorso. Il suo genio e la sua perseveranza gli hanno consentito di creare un impero nel mondo della moda. La sua vita è raccontata in una serie TV che debutterà il prossimo 19 gennaio su Disney+.

Creata da Lourdes Iglesias e diretta da Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga, la serie ripercorre le tappe più importanti della vita dello stilista, partendo dagli anni della sua formazione a Parigi, dove presentò la sua prima collezione di Haute Couture nel 1937 fino a diventare punto di riferimento di stile riconosciuto prima nell’alta società spagnola, con suoi atelier di Madrid e San Sebastian, e poi in tutto il mondo.

La serie è stata girata in Spagna e Francia, coinvolgendo oltre 90 set. Un ruolo centrale viene dato alla colonna sonora, composta da Alberto Iglesias, vincitore di 11 Premi Goya e candidato a 4 Academy Award. Per i costumi è stata coinvolta Bina Daigeler, candidata agli Academy Award per il film live-action Mulan, mentre Javier Agirre Erauso è il direttore della fotografia.

Il protagonista della serie, Cristóbal Balenciaga, è interpretato da Alberto San Juan. Al suo fianco una serie di attori che prestano il volto a personaggi più o meno noti nell’ambito della moda del XX secolo.

Belén Cuesta – Fabiola de Mora y Aragón

Josean Bengoetxea – Nicolás Bizkarrondo

Cecilia Solaguren – Virgilia Mendizabal

Adam Quintero – Ramón Esparza

Thomas Coumans – Wladzio D’Attainville

Gemma Whelan – Prudence Glynn

Anouk Grinberg – Coco Chanel

Gabrielle Lazure – Carmel Snow

Patrice Thibaud – Christian Dior

Nine d’Urso – Colette

Anna-Victoire Olivier – Audrey Hepburn

Continua a leggere Optimagazine