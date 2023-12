Cala in modo piuttosto consistente il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, modello che troviamo quest’oggi in offerta nella versione Phantom Black e con 128GB di memoria interna. Un dispositivo dello scorso anno che gode di un comparto tecnico ancora piuttosto interessante ed alle cifre proposte da Amazon può sicuramente essere un buon affare. Bisogna dire però come il prodotto non arriverà in tempo per Natale, se quindi state pensando di acquistarlo come regalo natalizio, dovrete attendere qualche giorno in più.

Interessanti limiti oltrepassati in queste ore dal Samsung Galaxy S22 con nuovo prezzo su Amazon

Dunque, segnali più positivi di quelli raccolti poche settimane fa. Vediamo a questo punto più nel dettaglio l’offerta di Amazon per questo Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna. Il dispositivo Android si presenta al costo finale di 499 euro, scendendo finalmente al di sotto dei 500 euro, senza ovviamente costi aggiuntivi relativi alla spedizione. L’offerta risulta essere allettante, attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e quindi ancora molte scorte a disposizione.

Un altro aspetto vantaggioso da sottolineare è che il famoso sito di e-commerce consente anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter fare un acquisto di questo tipo. Non tutti possono permettersi di spendere tale cifra in un’unica volta, ma su Amazon c’è il vantaggio del pagamento a rate. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche che animano questo Samsung Galaxy S22 segnaliamo la presenza di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici protetto dal Gorilla Glass Victus Plus e con una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lato hardware spazio al processore Exynos 2200 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Molto interessante risulta essere anche il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S22, vista la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Infine troviamo una batteria da 3700 mAh.

Continua a leggere su optimagazine.com