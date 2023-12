Il colosso di Seul ha aggiunto per la prima volta gli ultimi device pieghevoli realizzati, i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, al suo programma di autoriparazione. I telefoni sono i primi pieghevoli ad essere aggiunti al programma e ci aspettiamo che l’azienda sudcoreana continui ad aggiungere nuovi dispositivi in ​​futuro. Il produttore asiatico ha anche aggiunto alcuni laptop Galaxy Book al programma Self-Repair.

Come riportato da “SamMobile“, gli utenti dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 in Corea del Sud e in Europa possono ora riparare i propri telefoni a casa. Il programma Self-Repair offre agli utenti più scelta e comodità, e la possibilità di prolungare la vita dei propri dispositivi Galaxy offrendo parti originali, tra cui il vetro posteriore, la porta di ricarica, l’altoparlante, lo schermo, il tasto laterale, il vassoio SIM e il tasto del volume. Per i laptop, l’azienda asiatica offrirà componenti sostitutivi come batteria, display, ventola, case anteriore e posteriore, chiave di accensione (con lettore di impronte digitali), piedini in gomma, altoparlanti e trackpad. Il colosso di Seul ha annunciato che aggiungerà ancora più dispositivi al programma Self-Repair entro la fine di questo mese, tra cui la serie Samsung Galaxy S23, Tab S9 e Book 2 Pro.

Il produttore asiatico ha lanciato per la prima volta il suo programma di autoriparazione negli Stati Uniti nel 2022 e la serie Samsung Galaxy S22 è stata la prima ad essere stata aggiunta al programma. Successivamente, sono stati inseriti i dispositivi delle serie Samsung Galaxy S20 e S21. Il programma Self-Repair è stato poi esteso ad altri mercati, tra cui Brasile, Messico, Corea del Sud e alcuni Paesi europei. Ora l’azienda asiatica sta espandendo la disponibilità del suo programma Self-Repair in altri 30 Paesi europei, tra cui Danimarca, Grecia, Ungheria e Portogallo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

