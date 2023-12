Nel corso degli anni, l’app Fotocamera di Samsung ha acquisito molte funzionalità in base ai diversi feedback degli utenti, come la maggiore persistenza per varie impostazioni. Non molto tempo fa, l’app Fotocamera non riusciva a conservare così tante impostazioni personalizzate tra una sessione e l’altra. Ad esempio, quando si cambia la modalità di scatto e si chiude l’app, non ricorderà l’ultima modalità di scatto. Come riportato da “SamMobile“, l’app Fotocamera passerà sempre alla modalità Foto per impostazione predefinita all’avvio.

Ora, nell’ultima app Fotocamera e nella più recente versione della One UI, c’è un intero menu dedicato alle impostazioni della fotocamera che gli utenti possono rendere persistenti. Ecco tutto quello che dovete sapere. L’app Fotocamera adesso dispone di un menu dedicato “Impostazioni da conservare” in cui gli utenti possono specificare quali impostazioni devono essere ricordate tra una sessione e l’altra.

Queste impostazioni includono:

Modalità fotocamera: ricorda l’ultima modalità fotocamera utilizzata.

Angolo selfie: ricorda l’ultimo angolo della fotocamera selfie utilizzato (normale o ampio).

Alta risoluzione dell’immagine: mantiene abilitata la modalità 50MP invece di passare a quella predefinita.

Filtri: ricorda i filtri applicati a ciascuna modalità invece di rimuoverli ogni volta che chiudete la fotocamera.

Super Steady: mantiene Super Steady attivo in modalità Video tra una sessione e l’altra.

Zoom ritratto: ricorda le impostazioni dello zoom utilizzate per la modalità Ritratto della fotocamera posteriore.

Sarà possibile attivare o disattivare queste impostazioni della fotocamera individualmente e personalizzare la vostra esperienza come preferite. Per accedere a queste impostazioni, aprite l’app Fotocamera, toccate l’icona della ruota dentata, scorrete verso il basso e accedete a “Impostazioni da conservare”. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

