Nulla da fare: pure oggi 20 dicembre NoiPa non funziona per chi prova ad accedervi con lo Spid. La consultazione del cedolino del mese di dicembre rimane inattiva per un gran numero di utenti (non la loro totalità): tanto basta per ritornare sull’argomento spinoso, considerando pure che è stato confermato l’attacco hacker alla piattaforma della pubblica amministrazione che ha messo proprio in ginocchio questa piattaforma, ma anche altre della PA.

NoiPA non funziona oramai da fine novembre. Inizialmente si era parlato della necessità di effettuare manutenzione al portale e non di qualche problema di sicurezza accorso per la piattaforma. Come riportato invece anche da Massimo Brolli, esperto di cyber sicurezza, sul Corriere della Sera, è certo come dietro le vistose anomalie ci sia stato un attacco hacker. Quest’ultimo è stato ordito ai danni di Westpole ossia il fornitore di servizi cloud per la PA Digitale che gestisce non solo il portale NoiPA ma anche i siti di comuni ed enti pubblici di varia natura.

Dietro l’attacco, c’è stato forse un tentativo di furto di dati? In caso affermativo, questo è andato a buon fine? Per il momento, non ci sono evidenze in questa direzione e i dati e le informazioni degli utenti sarebbero al sicuro. Il condizionale è assolutamente d’obbligo: d’altronde le verifiche sono ancora in corso. Lo deduciamo proprio dal fatto che NoiPA non funziona ancora per una buona fetta di utenti e soprattutto il servizio di consultazione dei cedolini è del tutto inibito. Al momento, risulta alquanto azzardato ipotizzare dei tempi di ripristino della situazione alla sua piena normalità. Ci stiamo avvicinando ai giorni delle festività natalizie e la speranza è che tutto rientri entro pochissimo, proprio per evitare che errori e anomalie si trascinino ancora fino a fine anno e magari anche oltre.

