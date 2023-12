Nome: Massimiliano

Cognome: Allievi

Anno di nascita: 1986

Città: Milano

Piattaforme: TikTok, Instagram, YouTube

Categoria: Influencer

Chi è Massimiliano Allievi

Massimiliano Allievi è un dottore commercialista e revisore legale, nonché un influencer digitale nel campo della fiscalità e della contabilità. Nato a Milano nel 1986, si è laureato in Economia e legislazione per le imprese presso l’Università Luigi Bocconi e ha frequentato come Exchange Student l’Università della California Los Angeles (UCLA). Nel 2010 ha fondato lo Studio Allievi Dottori Commercialisti, presente in 5 città italiane: Abbiategrasso, Alessandria, Novara, Pavia e Vigevano.

Da professionista si è specializzato nella fiscalità di e-commerce e imprenditori digitali, assistendo clienti di diversi settori e dimensioni. Ha acquisito una notevole esperienza e competenza in materia di partite Iva, regime forfettario, start up innovative, investimenti esteri, criptovalute e NFT. Ha collaborato con vari portali e riviste specializzate, come Il Sole 24 Ore, Money.it e Millionaire.

Dal 2016 ha iniziato a pubblicare giornalmente sul web e sui principali social network articoli e video di approfondimento fiscale e contabile dedicati a imprenditori e aziende, raggiungendo una community di oltre 200.000 persone. Con un linguaggio semplice e diretto, ha saputo spiegare concetti complessi e offrire consigli pratici per avviare e gestire un’attività imprenditoriale. Ha creato anche una sua Academy, un centro di formazione online in cui propone corsi e webinar su vari temi di interesse per i suoi follower.

[amazon box = “8863459150”ù

Il libro

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Commercialista 4.0, Come Diventare Un Professionista Di Successo Con I Social Media, nel quale dispensa consigli per professionisti che vogliono promuovere la loro attività sui social media.

Massimiliano è un professionista innovativo e dinamico, che ha saputo sfruttare al meglio il potenziale del digital marketing per reinventare la sua attività e diventare un punto di riferimento nel suo settore.

Continua a leggere su optimagazine.com