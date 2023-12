Nel video ufficiale di Vita Spericolata di Vasco Rossi c’è tutta la storia del brano, ma anche i sogni di un rocker di Zocca ancora giovane che sogna il suo mondo fatto di rock, concerti, adunate oceaniche e tanta musica. Il video ufficiale è finalmente fuori ben 40 anni dopo quella storica partecipazione al Festival di Sanremo che lo consacrò come il nuovo fenomeno del cantautorato italiano.

Il video ufficiale di Vita Spericolata di Vasco Rossi

Come detto in apertura, il video di Vita Spericolata di Vasco Rossi è finalmente uscito per celebrare i 40 anni della sua canzone più amata. Si tratta di un breve film d’animazione che riproduce proprio quel momento in cui il futuro rocker di Zocca iniziò ad abbozzare il testo mentre sedeva in auto per ripararsi dalla pioggia. Allo stesso tempo il regista Arturo Bertusi ha voluto riprodurre tutte le interpretazioni sbagliate che all’epoca diedero in molti, compresi i riferimenti alla droga e al pericolo come stile di vita.

Lo stesso regista dichiara: “Il concept del video ha a che fare con l’interpretazione sbagliata della canzone all’epoca in cui uscì: inizialmente era stata letta dai benpensanti di allora come un inno all’autodistruzione e allo sballo”, invece il robot dello stuntman decide di non schiantarsi, ed ecco il messaggio. Vita Spericolata era ed è ancora un inno alla vita.

La storia della canzone

Come suggerisce il video, Vita Spericolata di Vasco Rossi prese vita a Cagliari. Era il 27 agosto e il capoluogo sardo fu colpito da una pioggia battente che costrinse gli organizzatori ad annullare il concerto del Blasco. Così Vasco si ritrovò da solo dentro un’auto, in un luogo a lui sconosciuto e con i fogli in mano con il nastro dell’arrangiamento di Tullio Ferro.

Da tempo Vasco si struggeva per il fatto di non trovare un testo per la canzone. Poi si domandò: “Io cosa voglio?”. La risposta fu: “Voglio una vita spericolata”.

