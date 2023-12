Componenti: Alessandro Granatelli, Niccolò Pau

Città: Roma

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Food creator e comedy

Chi sono i 2Men1Kitchen

2Men1Kitchen è un duo comico formato da due amici romani: Niccolò e Alessandro. Il loro nome deriva dal fatto che amano fare video divertenti in cui trasformano il cibo in oggetti insoliti, come un Mars fatto con la coda alla vaccinara o un ramen fatto con la pizza e la mortadella. Il loro slogan è: “Il cibo non è quello che sembra”.

Il duo ha iniziato a pubblicare video su TikTok nel novembre 2021 ottenendo subito un grande successo. In pochi mesi hanno raggiunto oltre 2 milioni di follower e più di 100 milioni di visualizzazioni. Il loro stile è ironico, surreale e autoironico, e si ispira a vari generi cinematografici, musicali e televisivi.

Nel gennaio 2022 hanno aperto un canale YouTube dove hanno ampliato il loro format, aggiungendo anche delle canzoni originali, scritte e cantate da loro, che accompagnano le loro ricette bizzarre.

Le illusioni gastronomiche

Il format di 2Men1Kitchen si fonda essenzialmente sulle illusioni gastronomiche. Il duo sfrutta l’effetto visivo per camuffare le preparazioni e apre ogni contenuto con la domanda: “E se vi dicessimo che… ?”. Un esempio è il Negroni spacciato per sashimi di salmone, oppure la carbonara preparata con noodles colorati con curry e polvere di anacardi al posto del pecorino.

Apparentemente Niccolò e Alessandro creano questi contenuti con leggerezza, ma in realtà – scrive Cibo Today – hanno a disposizione un vero e proprio laboratorio in cui mettono in pratica tutte le loro sperimentazioni culinarie. Su TikTok riescono a illudere i follower con video di meno di un minuto, il tutto presentato in maniera rapidissima e nei tempi giusti del colosso cinese dei social network.

