Nome: Roberto

Cognome: Celestri

Anno di nascita: 2001

Città: Noto (Siracusa)

Piattaforme: Instagram

Categoria: Art influencer

Chi è Roberto Celestri

Roberto Celestri è un videomaker e un art-influencer originario di Noto (SR). Fin da bambino Roberto mostra una grande passione per il mondo dell’audiovisivo, che coltiva da autodidatta e anche avvalendosi della collaborazione con professionisti del settore

Nel 2020 scopre la funzione Reel di Instagram e decide di sperimentare un nuovo formato di video in cui racconta le opere d’arte in meno di 30 secondi, usando solo il suo iPhone e le sue mani come stabilizzatore. Con il suo stile semplice ma efficace, basato su un piano sequenza e una colonna sonora classica, Roberto riesce a catturare l’attenzione e l’emozione degli utenti, mostrando le bellezze dell’arte italiana, soprattutto neoclassica e barocca. I suoi video diventano virali e gli fanno guadagnare in poco tempo oltre 1,6 milioni di follower, diventando il primo art-influencer d’Italia.

Roberto non si limita a riprendere le opere d’arte, ma le spiega e le contestualizza usando le sue conoscenze e riportando le sue ricerche. Il suo obiettivo è quello di avvicinare il pubblico all’arte, soprattutto i giovani, e di farli appassionare e riflettere. Roberto si ispira ai grandi maestri del cinema e della fotografia come Vittorio Storaro, e considera Caravaggio il primo direttore della fotografia della storia.

Le collaborazioni con i Musei Vaticani e il MAXXI

Roberto ha collaborato con diverse istituzioni culturali come i Musei Vaticani, il MAXXI e la Galleria Borghese, realizzando dei video esclusivi per le loro mostre e collezioni. Ha anche partecipato a vari eventi e festival, come il TEDxPavia, dove ha raccontato la sua esperienza e la sua visione.

“Voglio cambiare la percezione dell’arte”, dice Roberto a proposito della sua attività sui social.

