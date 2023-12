L’aggiornamento dell’interfaccia Samsung alla nuova versione One UI 6.1 è una delle novità software più attese dell’anno ormai alle porte. Sebbene moltissimi Samsung Galaxy abbiano ricevuto la One UI 6.0 con Android 14 solo da pochissimo, l’ulteriore aggiornamento è pure tanto atteso visto che dovrebbe contribuire a fare la differenza nell’esperienza d’uso di più o meno recenti smartphone.

Un punto fermo inequivocabile è il seguente: la nuova One UI 6.1 arriverà a bordo del Samsung Galaxy S24 a gennaio. Il lancio di tutta la serie top di gamma dovrebbe essere previsto per il giorno 17 gennaio, anche se manca ancora l’ufficialità dell’evento da parte del produttore. Ad ogni modo, giorno più o giorno meno, è proprio nella primissima parte dell’anno che ci accingiamo a vivere che le novità software arriveranno per prime sulle ammiraglie nuove di zecca. Per capire quando la stessa implementazione dovrebbe giungere anche per i device già in commercio, possiamo fare un utile paragone con quanto accaduto circa un anno orsono: dopo soli 15 giorni dalla presentazione dei Galaxy S23, la One 5.1 fu lanciata per i Samsung Galaxy S22. Andando ancora a ritroso, nel 2022 e nel 2021, le release Galaxy 4.1 e 3.1 invece giunseroe ad un mese di distanza dal lancio delle ammiraglie dei corrispondenti anni. Tutto, insomma, ci fa protendere verso un’attesa abbastanza breve tra inizio e metà febbraio al massimo.

Quali Samsung Galaxy riceveranno la One UI 6.1? I primi della lista a ricevere l’aggiornamento saranno senz’altro i Galaxy S23 e i foldable Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. In avanti poi, ipotizziamo il rilascio anche per i Galaxy S di generazioni precedenti, pieghevoli datati e i primi esemplari più recenti di Galaxy A, tra i più diffusi in tutto il mondo per i clienti del brand.

