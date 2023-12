Stando a un recente rapporto, il POCO X6 Pro 5G potrebbe essere lanciato a livello globale il prossimo gennaio 2024. Malgrado il produttore cinese non lo abbia ancora annunciato ufficialmente, una fonte interna suggerisce che l’azienda potrebbe lanciare il nuovo smartphone nell’ultima settimana di gennaio. Il device è anche apparso sui server di test interni di Xiaomi che eseguono l’ultimo sistema operativo HyperOS, suggerendo che il lancio è imminente. I rumors si è intensificato ancora di più quando il POCO X6 Pro è apparso anche su siti Web di certificazione come FCC, NBTC, IMEI e BIS.

Proprio FCC ha rivelato alcuni dettagli interessanti: il POCO X6 Pro 5G sarà disponibile in tre opzioni di archiviazione, mentre i materiali di costruzione si differenziano tra loro. Le versioni da 8 + 256 GB e 12 + 512GB sfoggeranno cornici in plastica, mentre la terza variante da 12 + 512GB avrà una cornice in PU più fantasiosa. Le indiscrezioni indicano che il POCO X6 Pro sia essenzialmente un Redmi K70E rinominato. Se questo dovesse risultare vero, sarebbe possibile aspettarci un grande display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione da 1,5K con una luminosità di picco di 1800nit e una frequenza di aggiornamento fluida di 120Hz. Sotto la scocca, dovremmo trovare un processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra abbinato a RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il POCO X6 Pro potrebbe avere sul retro una configurazione con triplo obiettivo, caratterizzata da un sensore primario da 64MP con OIS, un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP. Per selfie e videochiamate, ci sarà una fotocamera frontale da 16MP. Quanto all’alimentazione, ci sarà una batteria da 5500mAh con un incredibile supporto per la ricarica rapida da 90W.

