Le piscine interrate, con il loro fascino intramontabile, continuano a riscuotere un ampio successo tra gli exterior designer.

Queste strutture, che si integrano armoniosamente nel paesaggio, non rappresentano solo un simbolo di ricercatezza e benessere, ma anche un luogo di ritrovo, relax e divertimento per tutta la famiglia.

Nel corso degli anni, anche le piscine interrate sono state protagoniste di un’evoluzione sia in termini di design che di tecnologia, continuando in questo modo a confermarsi come uno degli elementi cardine nell’architettura del giardino.

Naturalmente, per individuare la soluzione all’avanguardia più in linea con le proprie esigenze è opportuno rivolgersi ad aziende di riferimento nel settore come, per esempio, Unica Pool, realtà specializzata nella progettazione di piscine interrate caratterizzate da un’innovativa struttura modulare.

Si tratta di una tecnologia che permette di procedere in modo semplice e veloce a eventuali spostamenti, riduzioni o ampliamenti futuri della vasca.

Dimensioni, forme e materiali delle piscine interrate

Realtà come Unica Pool offrono la possibilità di realizzare piscine di varie dimensioni, in grado di inserirsi al meglio in qualsiasi tipo di giardino.

L’installazione include lo scavo e la posa, un processo che, optando per una soluzione con tecnologia modulare, richiede in genere pochi giorni. Affidandosi ad aziende specializzate nel settore si ha la possibilità anche di scegliere tra varie forme, optando, per esempio, per piscine dai profili quadrati, rettangolari oppure a L.

Per quanto riguarda il rivestimento interno, in genere si ricorre a materiali resistenti e impermeabili. Unica Pool, per esempio, utilizza il PVC di eccezionale resistenza meccanica, disponibile in diverse colorazioni per abbinarsi al meglio allo stile dell’area esterna.

I vantaggi di una piscina interrata con solarium integrato

Le piscine interrate moderne non si caratterizzano soltanto per innovativi metodi di installazione ma anche perché presentano peculiarità che ne incrementano il comfort e la funzionalità.

Unica Pool, per esempio, propone piscine interrate modulari con solarium integrato, una struttura calpestabile dove poter trascorrere piacevoli momenti di relax prendendo il sole a bordo vasca.

L’azienda mette a disposizione una soluzione in WPC, un materiale antiscivolo all’avanguardia, anch’essa installabile attraverso il pratico sistema modulare. In questo modo, è possibile procedere al montaggio senza ricorrere all’uso di colle o viti, rendendo il solarium non solo compatto, ma anche estremamente sicuro per chi cammina a piedi nudi sulla struttura.

Quali optional scegliere per valorizzare una piscina interrata

Le migliori aziende del settore permettono di aggiungere diversi optional alla piscina, così da rendere l’area ancora più confortevole e coinvolgente.

Con Unica Pool, per esempio, per un ambiente in grado di garantire l’assoluto relax, è possibile valutare l’installazione dell’idromassaggio o del massaggio cervicale. Per gli appassionati di nuoto intenzionati a tenersi in allenamento, invece, è disponibile il modulo controcorrente, che simula una corrente contraria aumentando la difficoltà della nuotata.

Inoltre, per abbellire la piscina e creare un’atmosfera suggestiva anche di sera, si possono installare luci LED ad alte prestazioni e a basso consumo. Per coniugare benessere e giochi di luce, invece, è possibile optare per la cromoterapia, che con la sua sequenza di luci colorate, aggiunge un ulteriore tocco di stile.

È possibile incrementare il comfort anche installando dei pratici box doccia oppure un bar integrato che permette di godersi bibite fresche direttamente a bordo piscina.

