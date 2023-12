La finale di Sanremo Giovani su Rai1 va in scena martedì 19 dicembre in diretta dal Casinò di Sanremo. Scopriremo nel corso della serata i nomi dei tre vincitori che si aggiudicheranno di diritto un posto tra i Campioni di Sanremo 2023, tutti presenti alla finale di Sanremo Giovani.

Martedì 19 dicembre, alle 21.30 in diretta su Rai 1, Amadeus condurrà la serata. Dopo provini e selezioni, i finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP. C’è posto solo per tre di loro al Teatro Ariston di Sanremo: tanti saranno coloro che si aggiungeranno alla lista dei 27 Big annunciati da Amadeus negli scorsi giorni, già certi di essere in gara al Festival.

Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo e saranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno alla gara all’Ariston di febbraio.

I tre artisti vincitori, chiaramente, come da regolamento, dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023 in quanto tutti i brani del Festival dovranno essere presentati per la prima volta proprio all’Ariston nel corso della prima performance dell’artista in questione.

Non solo questo: serata ricca quella della finale di Sanremo Giovani su Rai1. Ospiti saranno tutti i cantanti del Festival di Sanremo 2024 ma anche le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara, insieme ai loro ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.