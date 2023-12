Jonathan Majors è stato condannato per aggressione e molestie: i Marvel Studios lo licenziano. L’attore americano, noto per il ruolo di Kang “Colui che Rimane” nella serie Loki era stato arrestato lo scorso marzo.

Le accuse erano di strangolamento e molestie, derivanti da una lite domestica con una donna di 30 anni, che avrebbe riportato lievi ferite alla testa e al collo. Il caso non sarebbe isolato: diverse donne si sono fatte avanti denunciando di essere state vittime di abusi e di aggressioni da parte di Majors.

La carriera dell’attore è iniziata a crollare: la società di gestione Entertainment 360 e la Lede Company lo hanno abbandonato come cliente. Dopo la condanna, la Marvel e la Disney hanno deciso di prendere le distanze. Resta da capire se il ruolo di Kang verrà assegnato a qualcun altro, dato che il personaggio difficilmente sparirà dall’Universo Cinematografico Marvel.

Lunedì è stato raggiunto un verdetto nel processo su Jonathan Majors sulla presunta aggressione all’ex fidanzata Grace Jabbari. Una giuria di New York ha dichiarato l’attore colpevole di un’accusa di aggressione sconsiderata di terzo grado e di molestie.

Secondo i rapporti diffusi dai media statunitensi, la Jabbari ha affermato di essere stata aggredita da Majors sul sedile posteriore di un’auto all’inizio di quest’anno. Stando alla sua testimonianza, Majors si arrabbiò quando lei gli prese il telefono dalle mani e vide che stava inviando messaggi di testo a un’altra donna. Da questa aggressione, la Jabbari ha riportato diversi lividi insieme a un dito fratturato.

Non solo Loki: Jonathan Majors era apparso nei panni di Kang anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le cui scene finali facevano presagire un maggiore presenza in futuro, per via delle sue varianti.

Spetterà quindi alla Marvel trovare un sostituto per il personaggio. Tra i potenziali candidati ci sarebbe John Boyega, ma l’attore di Star Wars ha dichiarato di non essere interessato.

