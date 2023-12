James May si rimette in viaggio e nel 2024 porterà gli abbonati a Prime Video alla scoperta dei misteri e delle bellezze dell’India, in un viaggio di oltre tremila chilometri. Nella terza stagione di James May: Our Man in… il presentatore televisivo britannico si troverà ad affrontare forse la più grande avventura da quando ha iniziato la serie di documentari che lo hanno portato prima in Giappone e poi in Italia.

La docu serie, scritta da llo stesso May, con Henry Dalton, e diretta da Tom Whitter, che è anche esecutivo, insieme a Will Daws, è una produzione Plum Pictures e New Entity.

Il viaggio di James May partirà dal Mar Arabico per terminare nel Golfo del Bengala. Si muoverà da una costa all’altra dell’India attraversando paesaggi incredibili, come i deserti torridi del Rajasthan, le spettacolari colline pedemontane dell’Himalaya, le foreste di mangrovie del Sundarbans e visiterà le megalopoli di Mumbai, Delhi e Calcutta.

James May: Our Man in… India sarà disponibile su Prime Video all’inizio del 2024

Continua a leggere Optimagazine